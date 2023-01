HORS SÉRIE RUGBY - Thomas Lombard "C'est un groupe solidaire, travailleur et déterminé"

Paris voit la vie en rose depuis le début du championnat de Top 14. Déjà 9 victoires dans la poche et un total de 46 points, alors que sur l'ensemble de la saison dernière, il avait inscrit 50 points. Tout va bien pour le club de la capitale. Il faut dire que les hommes de Gonzalo Quesada se reposent sur une forte mêlée avec plus de 80% de mêlées gagnées, une touche conquérante avec plus de 25% de ballons piqués à l'adversaire. Une grosse défense, de l'opportunisme et un buteur fiable avec Morgan Parra (et Joris Segonds), tous les ingrédients d'un concurrent au titre. L'annonce du départ de l'entraineur argentin en fin de saison semble avoir resserré le groupe.

Avec ces qualités, on peut clairement faire quelque chose Thomas Lombard, Directeur général du Stade Français Paris

Les bons résultats attirent également du monde dans les tribunes du Stade Jean Bouin avec une moyenne de 10.000 spectateurs. Mais c'est surtout sur le marché des transferts que cela se voit avec un recrutement cohérent pour la saison prochaine. Des jeunes talents français avec Jules Gimbert (UBB), Paul Boudehent (La Rochelle) mais également des internationaux confirmés comme le demi de mêlée Brad Weber, 18 sélections avec la Nouvelle-Zélande, ou encore Joe Marchant le centre anglais avec 13 sélections.

Tout va bien dans la capitale et comme le disait Jules Renard : "Ajoutez deux lettres à Paris : c'est le paradis."

