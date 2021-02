Coronavirus : en difficulté financière, la Fédération de pétanque lance l'alerte

publié le 14/02/2021 à 12:37

L'impact de la crise sanitaire touche de nombreuses fédérations de sport et de loisirs. Des activités à l'arrêt, moins de sponsors, de manifestations et moins de licenciés, la fédération de pétanque tire aujourd'hui la sonnette d'alarme.

Le trésorier de la Fédération est très inquiet : 75% de son budget repose sur des licences qui cours sur l'année civile. Donc les joueurs renouvellent la leur entre décembre et février mais cette année, à cause de la pandémie, ils prennent la carte des clubs mais pas la licence fédérale, regrette Kevin Gallier en charge du marketing à la Fédération : "Les chiffres sont là. Une année traditionnelle c'est entre 280 et 300.000 licenciés. Aujourd'hui, on est à 107.000 licenciés, ce qui fait que la fédération est en difficulté et va devoir faire des choix sur son avenir. Toutes nos actions de développement, les événements, il va peut être falloir rogner dessus".

Les joueurs sont frustrés et ne prennent pas leur licence pour certains, comme Bernard, adhérent depuis toujours au club de la boule Doria dans le 4e arrondissement de Marseille et grand voyageur : "Dans tous les concours officiels, il vous faut la licence. Elle me servait beaucoup mais cette année, avec le virus, elle ne sert absolument à rien." En attendant une hypothétique reprise de ces concours, les joueurs, eux, continuent leur entraînement.