Marseille : une nouvelle bagarre a éclaté au Mondial de pétanque

publié le 02/09/2020 à 19:53

Deux jours seulement après qu'une bagarre a éclaté entre deux équipes participantes, une nouvelle échauffourée a eu lieu lors de la 59ème édition du Mondial La Marseillaise de pétanque, à Marseille. Un participant s'en est pris à un spectateur, entraînant la disqualification de sa triplette.



Le tournoi de pétanque international avait déjà été marqué dimanche 30 août, par une bagarre entre une équipe marseillaise et une équipe belge à cause d'un litige au niveau des points. Cette fois-ci, c'est lors d'un huitième de finale, au parc Borély à Marseille, que la tension est montée entre un joueur et un spectateur, ont rapporté nos confrères de France 3 PACA.

"Kiki" Dubois aurait craqué sous la pression du public, très présent et bruyant dans les tribunes du boulodrome. Dubois et ses coéquipiers sont menés 11 à 4 et ce dernier semble déjà tendu lorsqu'il doit jouer sa boule. Lorsque "Kiki" Dubois tire, il entend des insultes provenir des gradins. Si sa boule a réussi à parfaitement frapper celle de son adversaire, le tireur écope d'un carton jaune, qui l'envoie directement dans la zone du public où les insultes ont été prononcées.

De tels comportements ne doivent jamais arriver Pierre Guille - président du Mondial la Marseillaise à pétanque Partager la citation





Dubois, en colère, monte alors dans les tribunes et se met à frapper violemment un des spectateurs. Le ton grimpe d'un cran, un mouvement de foule se forme et certains partisans de Dubois tentent d'intervenir. Tandis que des échauffourées éclatent, la sécurité intervient. Cela sonne définitivement la fin de la partie.

"Tristesse, déception, fermeté, de telles images, de tels comportements ne doivent jamais arriver", a déploré le président du Mondial la Marseillaise de pétanque Pierre Guille, le soir de l'incident. "Nous nous sommes réunis avec la fédération Française de pétanque, pour avoir une réponse ferme, stricte, nécessaire", a précisé le président de la compétition qui a ajouté que la sécurité serait renforcée.