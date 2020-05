publié le 10/05/2020 à 05:38

Tirer, pointer, partager un apéritif et un pique-nique entre amis en jouant à la pétanque, c'est l'une des activités qu'aiment pratiquer les Français lorsque les beaux jours font leur apparition. Mais à partir du lundi 11 mai, sera-t-il possible de reprendre ce plaisir en extérieur sur les boulodromes de France ? La réponse est, comme souvent dans ce genre de cas, nuancée.

Selon Le Parisien, il sera en effet possible de jouer à la pétanque en plein air. Si le ministère des Sports n'a pas statué spécifiquement sur cette discipline, de nombreuses préfectures contactées par le quotidien confirment que la pétanque sera autorisée dans les espaces publics.

Il faudra néanmoins se plier aux règles de distanciation sociale. En effet, chaque personne devra avoir son espace de sécurité équivalant à 4m2. Et il ne peut toujours pas y avoir des rassemblements de plus de 10 personnes. La Fédération française de pétanque et jeu provençal, préconise de débuter par des entraînements et des oppositions en un contre un.