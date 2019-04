publié le 25/04/2019 à 11:55

Pour cette nouvelle saison sur le circuit européen qui s’ouvre samedi 27 avril au Hungaroring (Hongrie), c’est désormais au volant d’une Peugeot 308 TCR de 350 ch. du Team JSB Compétition que Lilou Wadoux va hanter les circuits. Et hanter est le mot juste. Les 32 autres engagés sont prévenus. Car depuis qu’elle a débuté la compétition automobile il y a deux ans, la jeune Amiénoise fait mieux que rivaliser avec les meilleurs pilotes masculins, les reléguant parfois très loin dans le rétroviseur de son bolide.



3e l’an passé de la Peugeot 208 Racing Cup avec huit podiums à la clef, voilà donc la jeune prodige qui franchit un cap. "Il va d’abord falloir que j’apprenne, explique-t-elle. Mais vite, car mon ambition est d’aller chercher plus haut et plus fort". Après des essais privés fin mars sur le circuit de Nogaro (Gers), Lilou Wadoux va donc découvrir les sept circuits du championnat : Hungaroring (Hongrie), Netherlands (Pays-Bas), Spa-Francorchamps (Belgique), Red Bull Ring (Autriche), Oschersleben (Allemagne), Barcelone (Espagne) et Monza (Italie).

Le bac en juin

"Je ne connais que celui de Barcelone, souligne-t-elle. Les autres, ce sera la découverte la plus totale même si je me suis un peu entraîné sur simulateur". Du haut de ses 1,60 m et de ses 44 kilos, la frêle lionne espère "être encore plus agressive car certains concurrents ont un CV de pilote officiel ou ont déjà couru au niveau mondial. À moi de prouver que j’ai ma place dans ce championnat".

10 pilotes français, dont Teddy Clairet, champion de France 208 Racing Cup, ou encore Nelson Panciatici, ancien pilote Alpine aux 24 Heures du Mans, disputeront ce championnat TCR Europe 2019, anti-chambre de la coupe du monde des voitures de tourisme (WTCR). Quant à Lilou Wadoux, elle s’apprête à vivre une saison sur les chapeaux de roue, sans oublier l’objectif principal de cette année 2019 : en juin prochain, elle passera son bac, qu’elle prépare au lycée La Providence d'Amiens.