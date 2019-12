Oise : une institutrice-catcheuse provoque la colère des parents d'élèves

publié le 02/12/2019 à 18:10

Le loisir de l'institutrice ne plaît pas aux parents d'élèves. C'est ainsi que l'on peut résumer la situation d'Amale Dib, 25 ans et professeure des écoles à la maternelle d'Auneuil, dans l'Oise. Car en dehors de ses heures de travail, la jeune femme a une passion pour le catch, qu'elle pratique à haut niveau.

Sur le ring, Amale Dib devient French Hope ("L'espoir français"). Un personnage "un peu méchant qui va tout faire pour gagner et qui va taper sur tout ce qui bouge", avait-elle décrit lors d'un reportage sur France 3. Une image qui n'a pas plu aux parents des enfants dont elle s'occupait, qui ont décidé de saisir l'inspection d'académie.

Si les parents d'élèves n'ont pas souhaité répondre aux sollicitations de France 3 régions, le rectorat a indiqué que "l'inspection a par ailleurs été saisie par les parents d'élèves et accorde la plus grande attention quant à la situation de cette école et cette classe". Quant à l'institutrice, elle est arrêt maladie depuis le 14 octobre, et a été remplacée par "un enseignant fixe".