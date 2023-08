Bray Wyatt, célèbre catcheur, est décédé à l’âge de 36 ans

Connu sous le nom de "Windham Rotunda", le catcheur, Bray Wyatt est décédé à l'âge de 36 ans ce jeudi 24 août, après avoir été victime d'une crise cardiaque, a annoncé le directeur créatif de la WWE (World Wrestling Entertainment). Touché par la Covid-19 en début d'année, le catcheur déjà atteint de problèmes de cœur, a vu son état de santé s'aggraver avec le virus, selon les informations du site Fightful.

Père de famille, Bray Wyatt a marqué le domaine du catch en remportant le championnat de la WWE en 2013. Pour lui rendre hommage, l'organisation américaine a partagé une vidéo baptisée Celebrating Bray Wyatt WWE Network, regroupant les moments marquants de la carrière du champion. "Une superstar déterminante de sa génération, connue pour ses performances captivantes et son incroyable présence sur le ring", peut-on lire sur la vidéo.



"Un personnage unique, cool et rare"

Sur les réseaux sociaux, les publications en hommages au catcheur affluent. Provenant aussi du monde du catch américain, l'acteur Dwayne Johnson a publié sur Twitter un émouvant message : "J’ai le cœur brisé. J’ai toujours eu un respect et un amour immense pour lui et la famille Rotunda. J’ai adoré sa présence, ses promos, son travail sur le ring et sa connexion avec l’univers WWE. Un personnage unique, cool et rare".



Toujours dans la famille de la WWE, la légende Triple H s'est aussi exprimé sur cette triste nouvelle : "Mes pensées vont à sa famille et nous demandons à tout le monde de respecter leur vie privée en ce moment".