publié le 25/03/2019 à 17:53

Mercredi 16 mars, Estelle Mossely remportait à Toulouse son 4e combat chez les pros sous les yeux de son mari Tony Yoka. Le champion olympique de Rio, suspendu un an pour trois manquements aux règles de la lutte antidopage, remontera lui sur un ring en juillet prochain. Mais le problème c'est qu'il a du mal à trouver un adversaire.



Depuis l'été dernier, le boxeur de 26 ans ronge son frein. Le ring, le combat et l'ambiance sulfureuse d'une réunion de boxe lui manque. Tout cela ne remplace pas les séances d'entraînement, si lourdes soient-elles, qu'il s'inflige aux États-Unis. D'ailleurs, le Parisien aurait pu faire des combats outre-Atlantique pendant cette période de suspension, mais il a toujours dit qu'il ne voulait boxer pour le moment qu'en France.

Pour son retour, un peu plus de deux ans après son 5e et dernier combat professionnel (victoire par KO contre l'Américain Travis Clark le 2 juin 2017), Yoka espérait mettre les gants contre un autre Français. Mais Johann Duhaupas, qui va bientôt être papa, a décliné l'invitation, tout comme Raphaël Tronché, le champion de France en titre. Un refus que Yoka a du mal à comprendre.

À la recherche d'un adversaire étranger

"Je sais que le champion de France il va boxer pour 7.000 euros. Quand tu boxes pour 7.000 euros tous les cinq/six mois, tu ne remplis pas ton frigo. Donc, voilà, je me dis 'je ne vais pas me foutre de sa gueule, il est champion de France'. On lui a proposé 70.000. C'est 10 fois sa bourse et il est pas content. Donc, bon, au bout d'un moment c'est que tu ne veux pas le faire ce combat".



Ce que voulait Raphaël Tronché, c'était organiser l’événement lui-même et en tirer les bénéfices. Sauf que ce ne sont pas les codes de la boxe. Tony Yoka recherche désormais un adversaire étranger.