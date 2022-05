Ce dimanche 15 mai, se tient au Mans, le Grand Prix de France. À la suite des qualifications, le Français Fabio Quartararo s'élancera de la quatrième position, sur le circuit Bugatti.

En tête du championnat, le Français, grand favori de la course, va tenter de décrocher sa première victoire à domicile. Sacré champion du monde l'an passé dans une année où les courses s'étaient majoritairement courues à huis clos ou en jauge réduite, il a enfin pu mesurer son immense notoriété, avec des chants à son nom et une foule en délire. Ça a commencé dès jeudi après-midi, lors de son arrivée sur le circuit, où c'était la chasse aux autographes.

Un accueil qui a ému le pilote : "C'est fabuleux, on va essayer d'en profiter. C'est pour moi un Grand Prix très spécial, mais il faut le prendre comme un Grand Prix normal. Et je pense que si je me prépare d'une façon différente, c'est là où la pression me submergera".

