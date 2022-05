MotoGP : Fabio Quartararo veut enfin briller devant son public

Après un détour dans la matinée par le Parc des Princes où il a surgi sur la pelouse au guidon de sa Yamaha pour assister à l’entrainement des joueurs du PSG, Fabio Quartararo est arrivé jeudi après-midi au Mans pour disputer dès vendredi 13 mai le Grand Prix de France, en tant que leader du championnat, mais surtout avec son nouveau statut de champion du Monde.

Tout sourire et accueilli par des dizaines de fans qui attendaient leur champion aux abords du circuit mais aussi près des paddocks, le Niçois va tenter de décrocher dimanche 15 mai sa première victoire sur le sol français, lui qui l’an passé avait fini 3e du Grand Prix de France derrière Jack Miller et Johann Zarco.

Fabio Quartararo avec Kyllian Mbappé au Parc des Princes Crédit : Instagram Fabio Quartararo

"Je ne dirai pas que courir devant son public est une pression supplémentaire, je dois justement me servir de cela pour me surpasser", explique-t-il. Après sa deuxième place à Jerez il y a quinze jours, Fabio Quartararo avoue se sentir bien. "C’est mon Grand Prix à la maison et le principal est de ne pas commettre d'erreurs inutiles et de marquer de gros points. C'est ce qui est le plus important même si, évidemment, je vais tout donner pour la victoire."

Mais voilà, le circuit Bugatti du Mans n’a jamais vraiment réussi au Niçois qui en sept participations, que ce soit en Moto3, Moto2 ou MotoGP, n’a jamais brillé sur ses terres. Et comme sa Yamaha souffre depuis le début de la saison d'un manque de vitesse, la tâche s’annonce une fois de plus délicate pour le champion du Monde.

