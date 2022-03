Moto GP : Fabio Quartararo veut à nouveau conquérir le monde

C’est sur le circuit de Losail au Qatar que débute ce dimanche 6 mars la saison 2022 de MotoGP qui comprendra cette année 21 rendez-vous dont le Grand Prix de France le 15 mai prochain.

Comme l’an passé, deux Français figurent parmi les 24 engagés, le Cannois Johann Zarco sur Ducati Pramac et le champion du Monde en titre, Fabio Quartararo sur l’une des deux Yamaha officielles.

Le prodige niçois âgé de 22 ans, premier français à avoir été sacré dans la catégorie reine de la moto l’an passé espère à nouveau briller cette saison, même si, lors des tests officiels il y a quelques semaines, sa Yamaha, équipée de son nouveau moteur, a été moins performante que les Ducati.

« Je repars dans le même état d’esprit que l’année dernière, c’est à dire que je ne pense pas à défendre mon titre mais à en gagner un autre. Il va falloir aborder cette nouvelle saison avec cette même mentalité et réaliser un maximum de podiums »

Fabio Quartararo qui a refusé de porter le numéro 1 sur sa machine « parce que je suis fidèle à mon numéro 20 et que je trouvais ça trop prétentieux de mettre le 1 » va donc s’élancer pour une saison où la concurrence sera encore plus présente que l’an passé, avec en premier lieu les deux Ducati officielles de l’australien Jack Miller et de l’italien Pecco Bagnaia mais aussi la Honda de l’octuple champion du monde, l’espagnol Marc Márquez de retour au plus haut niveau.

Lire la suite