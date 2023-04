24 heures du Mans moto : victoire de Honda

Disputée par temps frais mais devant des tribunes pleines puisque 77 200 spectateurs (meilleure affluence depuis l'édition de 2011) s’étaient massés autour du circuit Bugatti, la 46e édition des 24 Heures Motos a tenu toutes ses promesses après une course particulièrement éprouvante pour les pilotes et riche en rebondissements.

C’est le Team F.C.C. TSR Honda qui a triomphé. Installée en tête depuis la septième heure de course, la moto pilotée par l'Australien Josh Hook et les Français Mike Di Meglio et Alan Techer a parfaitement maîtrisé sa course et n'a pas été inquiétée pendant toute la seconde partie de l'épreuve.

Sur la deuxième marche du podium, la Yamaha n°7 YART a tout tenté mais n'a rien pu faire face à la régularité de la Honda, une chute matinale ayant mis fin à ses espoirs. La troisième marche du podium revient à la BMW N°37 du BMW Motorrad World Endurance Team.

Au total 17 machines ont été contraintes à l'abandon au cours des 24 heures. 37 ont passé le drapeau à damier. Quant à Honda elle décroche une 14e victoire sur la classique mancelle. Le constructeur japonais rejoint ainsi Kawasaki, Yamaha et Suzuki au rang des marques les plus victorieuses.



