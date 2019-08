publié le 22/08/2019 à 10:53

Ce vendredi 23 et samedi 24 août, sur le circuit Paul Ricard du Castellet, la pilote Colombienne âgée de 26 ans montera dans le baquet de la Sauber C32 pour deux journées de tests.

C’est la troisième fois que l’écurie lui offre cette possibilité "notre équipe est fière de nourrir de jeunes talents et nous prenons cette mission très au sérieux. Cela l’aidera à progresser encore dans la compréhension de la Formule 1 et dans la construction de la relation avec les ingénieurs et l'équipage", explique Frédéric Vasseur, le patron de l’écurie.

Née à Bogota, Tatiana Calderon a débuté les compétitions automobiles en karting à l'âge de 9 ans devenant en 2005 la première féminine à remporter le titre national. C’est en 2012 qu’elle quitte le continent américain pour courir en championnat d'Europe de Formule 3.

Depuis cette saison 2019, elle est la première femme à courir en Formule 2, l'antichambre de la Formule 1, au sein de l'écurie britannique BWT Arden. Elle est également pilote de réserve chez Alfa Romeo Racing.

Depuis la création du Championnat du monde de Formule 1, deux femmes seulement ont pris le départ d’un Grand Prix. La dernière fois c’était Maria Grazia Lombardi en 1976. Avant elle, en 1958, il y avait eu une autre Italienne, Maria Teresa de Filippis.