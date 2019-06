publié le 15/06/2019 à 19:01

Les 61 concurrents se sont élancés ce samedi 15 juin sur le circuit de la Sarthe. Ils ont maintenant 24 heures pour en découdre et décrocher le précieux trophée d’une victoire au Mans, mais aussi du titre mondial.



C’est la Princesse Charlène de Monaco qui a donné le coup d’envoi après avoir reçu le drapeau tricolore descendu du ciel par les militaires de l’armée de l’air. "J’ai découvert un environnement très spécifique, un public enthousiaste et l’intensité de la compétition. Les 61 voitures sur la grille de départ, les 183 pilotes alignés à côté de leurs machines, avec les membres de leur équipe, au moment de la procédure de départ, les hymnes qui retentissent, la présentation du trophée, la patrouille de France, cet ensemble génère une ambiance et une énergie qui ne peuvent pas laisser indifférent", a-t-elle déclarée.

Devant un public nombreux, qui comblait les tribunes de la ligne droite des stands, et sous un ciel légèrement nuageux, c’est la Toyota n°7 du Toyota Gazoo Racing qui a gardé l’avantage de sa pole position, le Britannique Mike Conway tenant à distance l’autre Toyota.

L'histoire et le futur également en piste

Mais peu avant le départ, l’histoire et le futur avaient évolué en piste. Ainsi à 14h15, la mythique Ford GT40 gagnante de 1969, avec Jacky Ickx à son bord, a bouclé un tour d’honneur pour célébrer les 50 ans de la "marche" victorieuse du champion belge.



C’est ensuite à 14h42, que la LMPH2G, un prototype électrique hydrogène, pilotée par Olivier Lombard, est également entrée en piste pour une démonstration avec l’objectif d’être aux 24 Heures du Mans 2024.

