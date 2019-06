publié le 15/06/2019 à 09:41

C'est une première mondiale. Après les F1 électriques, voici la toute première voiture de course à hydrogène qui va faire le show au Mans. Tout à l'heure, peu avant le départ devant le peloton des 62 concurrents engagés pour cette 87e édition, un prototype de course hydrogène bouclera un tour du circuit : 13,626 km exactement sans dégager le moindre gramme de CO2. Il ne sort que de la vapeur d'eau, que l'on peut d'ailleurs boire.



Certes elle ne pollue pas, mais elle a vraiment les performances d'une sportive. Rien à voir avec une voiturette de Golf ! En effet, ce prototype développé par l’écurie H24 Racing est équipé de 4 moteurs électriques répartis sur chaque roue arrière. Ils délivrent une puissance totale de 480 kW, soit 653 chevaux, et sont alimentés par une pile à combustible.

La voiture peut atteindre les 300 kilomètres heures et passer du 0 à 100 en 3,4 secondes. Le plus compliqué à retenir finalement c'est son nom : la LMPH2G. En tout cas, formidable coup de projecteur devant des millions de téléspectateurs.

Et les 24 heures du Mans ne souhaitent pas s'arrêter en si bon chemin. Cette première mondiale est une étape importante pour Le Mans qui souhaite créer une catégorie dédiée aux voitures hydrogène dès 2024. Le Mans qui veut plus que jamais rester un formidable laboratoire pour nos voitures. Sont ainsi nés sur cette épreuve les phares antibrouillards en 1926, les freins à disque en 1953, le moteur turbo en 1974, la motorisation hybride en 1998 et plus récemment les feux laser en 2014.