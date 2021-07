Nolwenn Leroy est l'invitée en direct de Steven Bellery et d'Yves Calvi. La chanteuse présente le premier extrait de son 6e album réalisé avec Benjamin Biolay et qui paraîtra à l'automne.

- À Cabourg sur la côte normande, la Villa du Temps Retrouvé transporte le visiteur au temps de la Belle Époque et dans l'univers de Marcel Proust. Monique Younès est notre guide.



- Les programmes télé de ce week-end, avec Isabelle Morini Bosc.



