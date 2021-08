L'INTÉGRALE - Charlie Watts, le batteur d'exception des Rolling Stones

Lecture - 57m34s

Il était l'un des batteurs les plus célèbres du monde. Charlie Watts, membre du mythique groupe des Rolling Stones, est décédé, ce mardi 24 août 2021, à l'âge de 80 ans. Pour lui rendre hommage, toute l'équipe de "Bonus Track" s'est mobilisée pour vous proposer une émission spéciale consacrée à la vie de cet artiste d'exception.



Charlie Watts avait intégré les Rolling Stones en 1963. Véritable métronome, c'est à lui qu'on doit notamment ce célèbre rythme si dynamique dans le tube planétaire "Paint It Black". Eric Jean-Jean et ses invités reviennent sur la vie de Charlie Watts, à jamais marqué de l'empreinte du Rock'n'roll...