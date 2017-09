publié le 07/09/2017 à 07:20

"Je suis actuellement en voyage depuis plusieurs mois en Amérique latine. Je suis partie en totale indépendance, moi qui suis célibataire depuis trois ans et bien contente de l'être. J'avoue qu'avant de plier bagage, je pensais peut-être vivre quelques aventures sur le chemin, mais jamais rien de sérieux. Car, vous voyez, ce n'est pas mon genre de tomber amoureuse. Mais c'était sans compter sur ma rencontre avec Fabio.



Au début, rien d'exceptionnel. J'installe Tinder alors que je suis sur une plage à quelques heures de Lima, avec une copine qui va bientôt me laisser seule et rentrer en France. Je me dis que je pourrai discuter avec des locaux. Lui, de son côté, installe l'application car il est en vacances entre potes et ils veulent faire de nouvelles rencontres.

Quand je reçois une invitation de Fabio à le rejoindre à l'hôtel Hilton, moi et mon amie sommes sur le point de partir et de rentrer à Lima. Dommage. Mais, bonne nouvelle, j'apprends que lui aussi vient justement de Lima. Je me dis alors que je dois essayer de le voir et lui demande le lendemain de me faire visiter sa ville dès son retour. Le rendez-vous est pris.

Deux semaines en tout sans nous quitter Julia, 25 ans Partager la citation





Nous passons la journée ensemble. Il est beau, intelligent, passionné par l'histoire et la politique de son pays. Il a tout le 'package' pour me plaire. Après une journée à rigoler et discuter, je lui propose en blaguant de venir avec moi à Trujillo, la prochaine étape de mon voyage.



À ce moment-là, on ne s'est même pas encore embrassés, mais pourtant, le fond de la blague est sincère, je me dis que ça pourrait être pas mal de poursuivre mon périple avec lui.

Aujourd'hui, je suis folle amoureuse Julia, 25 ans Partager la citation





Finalement, nous nous embrassons assez tard, dans un club de salsa (vous avez dit cliché ?) et nous passons une nuit endiablée. En montant dans le taxi le lendemain matin, je lui lance un "à tout à l'heure ?"... Fabio me suit jusqu'à l'étape suivante. Et toutes les suivantes jusqu'à la frontière équatorienne.



Deux semaines en tout sans nous quitter. À évoluer dans des paysages paradisiaques, avec des plages rien que pour nous deux, à nager avec les tortues et à refaire le monde.

On a deux cultures totalement différentes, et notamment en ce qui concerne les relations. C'est un garçon hyper ouvert et moderne pour un latino, mais moi je suis plutôt très libérée, même pour une Française.



Du coup on a passé beaucoup de temps à parler de nos anciennes relations, de comment on voyait les choses, ce qui était très enrichissant. Avec lui, j'ai appris sur la société latino-américaine mais aussi sur la notre et sur moi-même.



Aujourd'hui, je suis folle amoureuse. Et lui aussi. Moi qui ne dis pas ces choses-la normalement ("je t'aime"...), je n'arrête pas. Je pense que nous aurions pu être faits pour être ensemble.



Toutes les étoiles sont alignées, sauf la plus importante : nous vivons sur deux continents différents. Dans un mois, je retourne à Lima pour le voir... Mais après, que va-t-il se passer ?"