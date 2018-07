Un ovaire artificiel pourrait permettre d'avoir un enfant après un cancer

publié le 04/07/2018 à 11:35

Cette découverte pourrait changer la vie de nombreuses femmes atteintes d'un cancer. Une équipe de chercheurs et chercheuses danois a mis au point un ovaire artificiel qui permettrait aux femmes devenues infertiles à cause d'un traitement, comme la chimiothérapie, d'avoir un enfant.



Créé à partir de tissus humains, il permet de garder en vie des ovules pendant plusieurs semaines, rapporte The Guardian. Cet ovaire artificiel pourrait également aider les femmes atteintes de maladies, comme la sclérose en plaques ou la bêta-thalassémie, un trouble sanguin qui peut nécessiter des traitements agressifs, nuisant à la fertilité.



"C'est la première fois que des follicules humains isolés survivent dans un tissu humain décellularisé", déclare la chercheuse Susanne Pors, membre du laboratoire de biologie de la reproduction du Rigshopitalet, à l'origine de cette découverte. "Cela pourrait offrir une nouvelle stratégie de préservation de la fertilité sans risque de récidive des cellules malignes", ajoute la scientifique.

Des résultats positifs sur une souris

L'équipe de chercheurs et de chercheuses est parvenue à implanter l'ovaire artificiel, contenant 20 follicules humains, dans une souris. Ils ont constaté qu'un quart d'entre eux avaient survécu pendant au mois trois semaines. Les scientifiques ont également noté que des vaisseaux sanguins avaient commencé à se développer autour de l'ovaire pour le nourrir via l'animal.



"C'est une découverte très importante, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir", estime la docteresse Susanne Pors. "Il faudra de nombreuses années avant que nous puissions implanter ceci à une femme". Elle précise que le travail de son équipe pourrait aboutir d'ici cinq à dix ans.



Actuellement, les femmes atteintes de cancer peuvent faire congeler leurs ovocytes, pointe le site Terrafemina. Une fois la chimiothérapie ou le traitement terminé, ils peuvent être réimplantés dans leurs ovaires si elles souhaitent avoir un enfant. Mais parfois, certaines maladies, comme le cancer des ovaires ou la leucémie, endommagent les ovaires et la fertilité de ces femmes.