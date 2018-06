publié le 05/06/2018 à 11:27

La conférence annuelle contre le cancer à Chicago a annoncé une nouvelle ère dans la lutte contre la maladie. En effet, 70% des femmes atteintes du cancer du sein pourront éviter la chimiothérapie grâce à un test génétique.



"En connaissant les gènes de la cellule cancéreuse (...) on peut prédire ce que la cellule cancéreuse va faire : va-t-elle rechuter, va-t-elle revenir sous forme de métastase ou va-t-elle guérir et ne plus jamais faire parler d'elle ? Des scientifiques ont compris quel gêne il fallait étudier dans l'ensemble des gènes d'une cellule cancéreuse (...) Si on les étudie malade par malade, on arrive à classer le risque de manière extrêmement précise entre 0 et 100", explique David Khayat, cancérologue, président de l'Institut International de Cancérologie

Ainsi, si le risque est faible, c'est-à-dire inférieur à 10, la patiente n'aura pas besoin de chimiothérapie. "Dans 99.3% des cas, quand on a dit la malade ne rechutera jamais, elle n'a jamais rechuté", souligne le médecin. En revanche, si le risque est supérieur à 25, la chimiothérapie est nécessaire. Si on connait ce test depuis une dizaine d'années, "la nouveauté (...) c'est cette zone grise entre 10 et 25" car une étude a montré qu'"entre 0 et 25, il n'était pas nécessaire de faire une chimiothérapie", continue David Khayat.

Nouveaux traitements contre le cancer du poumon

L'autre bonne nouvelle concerne les patients atteints d'un cancer du poumon qui avait "de très mauvais pronostics". Mais les scientifiques se sont aperçus que "dans 20-25% des cas, on peut éviter la chimiothérapie en donnant des comprimés au malade (...) si l'étude des gènes de la cellule du cancer du poumon montre que le cancer va être sensible à une thérapeutique ciblée", explique le cancérologue. Dans 15-20% des cas, l'immunothérapie peut-être utilisée à la place de la chimiothérapie.



Pour David Khayat, ces évolutions sont des "révolutions", "on est dans l’intimité de la cellule cancéreuse", se réjouit-il.