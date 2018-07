Alpine inaugure son championnat européen des circuits

publié le 31/05/2018 à 19:13

Présentée le 26 octobre dernier à Boulogne Billancourt, l’Alpine version "Cup" va effectuer sa première course les 1er et 2 juin sur le circuit du Castellet. "Il n'y a pas d'Alpine sans compétition" avait alors annoncé Michael van der Sande, directeur général d'Alpine en dévoilant le bolide et le calendrier du championnat européen sur circuit.



L’A110 Cup, dotée d’un moteur turbo de 270 cv n’est donc pas, comme son illustre ancêtre la Berlinette, déclinée en version rallye, mais dédiée à la compétition monotype sur piste, comme dans les années 1980, à l’époque de l’Alpine GTA, où un championnat se disputait avant les courses européennes de F1avait été créé.

C’est l’écurie française Signatech, qui développe déjà le prototype LMP2 au championnat du monde d’endurance et aux 24 Heures du Mans, qui a préparé l’Alpine Cup qui a donc été vendue à plusieurs écuries privées.

"Nous sommes heureux d’assister au lancement de l’Alpine Elf Europa Cup, quelques mois après le début des livraisons des Alpine A110 Première Édition. Il s’agissait d’un véritable défi et nous sommes fiers d’y être parvenus. Nous espérons que les pilotes de l’Alpine Elf Europa Cup offriront un beau spectacle au public des circuits européens tout au long de cette saison", explique Régis Fricotté, Directeur commercial d’Alpine.



Dix-sept Alpine prennent donc part à cette aventure continentale qui après le Castellet emmènera les pilotes sur le circuit du Nürburgring (Allemagne) les 22 et 23 juin, puis Dijon les 14 et 15 juillet, Silverstone (Angleterre) les 1er et 2 septembre, Spa Francorchamps (Belgique) les 22 et 23 septembre pour finir les 20 et 21 octobre à Barcelone (Espagne)

Plusieurs pilotes de renoms comme Vincent Beltoise, Eric Hélary et Pierre Sancinéna, ancien pilote de Formule 4 sont engagés dans cette aventure. "Pour moi, en tant que Normand, c’était une évidence de m’engager sur ce tout nouveau championnat sur une voiture fabriquée en Normandie. Alpine me fait rêver depuis tout petit. Et puis ce qui m’intéresse dans ce championnat, c’est que nous partons tous à armes égales, seul le pilotage et quelques réglages feront la différence.



Ce samedi 2 juin, les concurrents de l’Alpine Elf Europa Cup s’affronteront donc pour la première fois sur le Circuit Paul Ricard pour les deux premières courses marquant le retour d’une formule de promotion Alpine sur les circuits. "Nous allons enfin assister au moment tant attendu : voir un peloton d’Alpine A110 Cup s’élancer pour une course pare-chocs contre pare-chocs !", conclu Philippe Sinault, Directeur du Groupe Signature.