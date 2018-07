Pourquoi les femmes ont la voix de plus en plus grave

publié le 27/06/2018 à 12:03

Quand elle est devenue Premier ministre du Royaume-Uni, Margaret Thatcher a suivi les conseils d'un coach vocal pour moduler sa voix et la rendre plus grave. Son objectif était de paraître plus autoritaire et plus sérieuse. Dans l'imaginaire collectif, les voix aiguës sont considérées comme enfantines et fluettes, alors qu'une voix grave fera penser à la puissance et à la force. Des clichés qui participent bien souvent aux stéréotypes genrés.



Le site Terrafemina explique que les hommes ont, de manière générale, une voix plus grave, liée à "la testostérone qui allonge les cordes vocales à l'adolescence". Mais selon plusieurs études, la voix des femmes aurait baissé en tonalité en 70 ans.

Le magazine rapporte que des scientifiques australiens ont comparé des voix de jeunes femmes en train de lire, en 1945 et en 1993, en excluant celles qui prenaient la pilule et les fumeuses pour ne pas fausser les résultats. Ils ont noté une baisse de la fréquence de la voix de 23 hertz en moyenne.

L'émancipation professionnelle comme explication ?

Pour expliquer ce phénomène, les chercheurs avancent le fait que la télévision et la radio présentent de plus en plus de modèles féminins ayant baissé leur voix, pour paraître plus sensuelles. Influencées par les médias, les femmes les auraient copiées.



Autre explication apportée par les chercheurs : l'émancipation professionnelle des femmes qui s'est développée depuis les années 1950. Le site Terrafemina raconte que dans les pays plus égalitaires, comme la Norvège, les femmes auraient une voix plus grave que dans les autres États.



Dans le journal Der Tagesspiegel, le médecin Michael Fuchs ne voit pas d'explication biologique à la baisse de tonalité de la voix des femmes. Il explique que quand les personnes prennent du poids, leur voix devient plus grave. Mais il note que c'est le cas pour les femmes, comme pour les hommes.



Le médecin explique donc le phénomène par la prise de confiance des femmes dans leur vie professionnelle : "elles réussissent leur carrière et gagnent plus d'argent. Cela se reflète dans la voix profonde".