Dans le sillage de l'affaire Weinstein, du nom du producteur américain accusé de viols et de harcèlement sexuel, la parole de la femme se libère, y compris en France. Mais beaucoup reste à faire pour atteindre l'égalité des sexes dans l'Hexagone. Premier domaine de lutte : l'entreprise. En effet, 75 % des Français (dont 88 % des femmes et 60 % des hommes interrogés) estiment que les femmes sont toujours pénalisées dans leurs carrières par rapport aux hommes, révèle le sondage Viavoice - France 2 - RTL publié ce jeudi 1er mars.



Certaines mesures pour remédier à cette situation et permettre d'atteindre l'égalité réelle au travail sont plébiscitées par les Français. 74% des personnes interrogées réclament par exemple l'instauration d'horaires plus flexibles pour les salariés-parents dans les entreprises afin de concilier vie privée et vie professionnelle. De même, 58% des Français sont en faveur de la mise en place d'un congé paternité obligatoire.

Des mesures contraignantes pour l'entreprise

La lutte contre les inégalités passe aussi par l'établissement de mesures coercitives pour les entreprises. L’exemple islandais, consistant à "imposer aux entreprises de prouver aux autorités qu’elles appliquent concrètement l’égalité salariale", est ainsi jugé efficace par 80% de la population. 67% des sondés sont également favorables à ce que chaque salariée puisse obtenir de sa direction les salaires de six collègues masculins, comme c'est le cas en Allemagne.

À l'image des Français, l'OCDE n'est guère optimiste quant à la situation actuelle en entreprise. Le Forum économique mondial (WEF) a en effet expliqué dans une étude relayée par Le Figaro Madame, le 2 novembre dernier, que les inégalités entre les sexes se sont de nouveau creusées en 2017, mettant à mal les progrès réalisés pendant une décennie. Selon l'OCDE, il faudra attendre 2234 pour atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes.



