Pilote de ligne de mère en fille : l'histoire de la photo événement

Pilote de ligne au féminin... Pilote de ligne de mère en fille. Elles s'appellent Wendy et Kelly Rexon. Elles posent radieuses dans le cockpit d'un Boeing 757 de la compagnie américaine DELTA.



Toutes les deux portent la chemise blanche à galons des capitaines et sont coiffées quasiment pareil. Sourire, regard : les deux femmes se ressemblent. Normal ! Wendy est la mère de Kelly. Ensemble, elles étaient aux commandes du vol Los Angeles - Atlanta, le 17 mars dernier.

La photo a été prise par un passager, John R. Watret, recteur de l'Université aéronautique Embry Riddle en Floride. "Une mère et ses deux enfants ont embarqué et ont demandé s'ils pouvaient voir les pilotes. Le personnel leur a dit 'oui, entrez, vous allez être surpris !'. La mère et les deux enfants sont donc allés voir les pilotes dans le cockpit et quand ils sont repassés devant le personnel, ils ont dit : 'Oh waouh, une équipe de vol mère-fille !'", raconte John R. Watret à RTL.

Une mère et sa fille pilotent le même avion Crédit : M6 info/ Pascal Melkonian

Dans la famille Rexon, l'aviation est une tradition familiale. Le père de Wendy est lui même pilote. Comme son mari et comme sa deuxième fille. Pour John R. Watrer, "le fait d'avoir, non seulement deux femmes pilotes, mais de surcroît une mère et sa fille pilotes, ça envoie un message fort aux jeunes femmes qui démarrent une carrière dans l'aviation".







La féminisation du métier de pilote est un vrai problème. Dans le monde, la proportion de femmes pilotes d'avion est de 5% seulement. Chez Air France par exemple, elles ne sont que 300 sur 3 800.



"Il y a des freins sur le recrutement, par exemple en France, on recrute dans des classes préparatoires scientifiques où le nombre de fille est assez réduit par rapport à la terminale S. Ensuite dans ces métiers, il y a peu de modèle et elles sont très peu mises en avant dans les médias donc ça ne crée pas forcément de vocation" explique Sophie Coppin, responsable sociétal de l'Ecole Nationale de l'Aviation Civile, l'ENAC.

La lutte contre les clichés sexistes

Homme, pilote. Femme, hôtesse de l'air. Les clichés sexistes ont également la vie dure. "Aujourd'hui à l'ENAC, les promotions formation pilote, on est à 10% de fille. Aujourd'hui, la situation évolue très doucement. On essaie de la faire changer pour mettre en avant des femmes qui font ces métiers dits d'homme, pour leur montrer que c'est possible de faire une carrière dans ces métiers-là", explique Sophie Coppin.



En août dernier, EasyJet a transformé la scène culte du film Arrête-moi si tu peux

dans laquelle Leonardo Di Caprio défile dans un aéroport entouré d'hôtesses de l'air. Dans la vidéo publiée par la compagnie, c'est une petite fille qui porte le costume de commandant de bord, aux côtés des petits stewards.

