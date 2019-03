et AFP

publié le 25/03/2019 à 11:05

Plus de peur que de mal. Ce lundi 25 mars, un Boeing 787-900 de la compagnie américaine United Airlines, reliant Melbourne à Los Angeles, s'est posé en urgence sur l'aéroport international de La Tontouta en Nouvelle-Calédonie, a annoncé la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI).



"Les passagers sont en train de débarquer dans le calme. L'avion s'est posé à 16h18 (heure locale, soit 6h18 heure de Paris), il semble que de la fumée soit sortie du cockpit", a expliqué un agent de la CCI, qui gère l'aéroport. Aucune précision n'a été donnée sur les causes de cet incident.

L'appareil transportait 256 passagers et faisait route en direction de Los Angeles, depuis Melbourne, à 2.700 kilomètres de la Nouvelle Calédonie. Le site des Nouvelles-Calédoniennes indique que lors de l'incident, les masques à oxygène sont automatiquement tombés dans la cabine du gros porteur.

Les passagers sont tous sains et saufs, selon la radio locale RRB. Ils doivent passer la nuit à Nouméa, en attendant la fin des investigations techniques. L'avion était un Boeing 787-900, un autre modèle que celui qui est impliqué dans le crash de l'appareil de l'Ethiopian Airlines.