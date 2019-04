publié le 03/04/2019 à 10:59

Alors que Christophe Castaner se trouve sous le feux des critiques pour sa gestion des manifestations du mouvement des "gilets jaunes", c'est par une toute autre affaire que le ministre de l'Intérieur fait parler de lui ce mercredi 3 avril. Un homme, âgé de 25 ans et habitant en Haute-Savoie a été condamné pour avoir menacé par mail de "tondre" ses deux filles et de "les jeter à la Seine", indique France Bleu Pays de Savoie. Les faits remontent au dimanche 17 février.



Le jeune homme a été condamné à 140 heures de travail d’intérêt général et à verser 2.400 euros de dommages et intérêts au ministre de l’Intérieur et sa famille, par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, ce mardi 2 avril.

Si le jeune homme avait un casier judiciaire vierge, il était pris "dans un élan de haine et de colère, après les images qui tournent en boucle depuis le début du mouvement des 'gilets jaunes'", selon son avocat qui a assuré que son client n’avait aucune intention de passer à l’acte. À la barre, le jeune homme a d'ailleurs affirmé "regretter son acte".