publié le 07/06/2019 à 16:35

À partir de septembre, les élèves des écoles publiques primaires et secondaires de Mexico pourront choisir de porter ce qu'ils veulent. Jusqu'à présent, ils n'avaient pas le choix : jupe pour les filles, et pantalons pour les garçons.



La cheffe du gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum et Esteban Moctezuma, secrétaire de l'Éducation publique, se sont réunis lundi dans une école du centre-ville historique de Mexico pour annoncer l'uniforme neutre. Une "action simple pour promouvoir l'égalité des droits" a déclaré Claudia Sheinbaum sur son compte Twitter.

La nouvelle a provoqué un nombre de réaction important dans le pays. Si certaines franges libérales s'en sont félicitées, une partie a fortement critiqué l'initiative.

Une organisation de parents d'élèves a demandé aux autorités de ne pas idéologiser les mineurs avec des mesures qui, "au nom de l'égalité, n'ont rien à voir avec l'éducation".

Una ciudad de derechos lleva la igualdad a todas las esferas. Con el secretario de la @SEP_mx @emoctezumab anunciamos el uniforme escolar neutro en la Cd. La falda no será exclusiva para las niñas y el pantalón para los niños. Acciones sencillas para promover igualdad de derechos pic.twitter.com/SlohIh5T5P — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) 3 juin 2019

Ce n'est pas la première fois que Mexico se démarque du reste du pays. En 2010, la capitale était la première région du Mexique à autoriser peu à peu les mariages pour les couples du même sexe.