Plus d'obligation de s’asseoir, d'horaires stricts et de cours de pré-formation... Certaines écoles sortent des sentiers battus. Dans ces établissements, les éducateurs - l'appellation des professeurs en école alternative - se concentrent sur la découverte et la liberté d'apprendre en fonction de son propre rythme.



Jean-Michel Blanquer a lancé les Assises de l'école maternelle du 27 au 28 mars. Leur but selon le ministre de l'Éducation nationale : "mettre en avant les meilleures pratiques pédagogique et éducatives... pour s'en inspirer".

L'occasion de s'interroger sur les pédagogies alternatives diverses, leur fonctionnement, leurs différences... tout en gardant en tête le coût conséquent de la majorité de ces jardins d'enfants : pour intégrer une école maternelle de la pédagogie Steiner-Waldorf, par exemple, les familles peuvent débourser jusqu'à 410 euros par mois.

La directrice de l'école des Tournesols à Toulouse, Emmanuelle Chesneau, explique à RTL Girls les principes de son école qui s'inspire de cette pédagogie Steiner.

Cette liberté d'agir et de jouer doit permettre à l'enfant de déployer son imagination Emmanuelle Chesneau, directrice de l'école des Tournesols à Toulouse





RTL Girls : Quelle est la philosophie de votre école ?

Emmanuelle Chesneau : L'idée est de créer un endroit bienveillant, chaleureux avec une ambiance familiale. Nous suivons une pédagogie qui prône l'expérience et le fait de jouer, d'agir. À l'école, l'enfant va trouver tout ce dont il a besoin pour expérimenter et découvrir le monde. Il a plusieurs matériaux à disposition comme du bois, des coquillages, du sable... cette liberté d'agir et de jouer doit lui permettre de déployer son imagination et sa créativité.



La classe maternelle n'est pas le moment de l'apprentissage intellectuelle. Nous laissons cela à l'école primaire. À trois ans, l'enfant est encore dans l'éveil des sens, nous souhaitons le laisser vivre pleinement son enfance et l’accompagnons simplement avec une grande confiance.

Selon Emmanuelle Chesneau, les enfants doivent pouvoir se mouvoir librement. Crédit : AFP / Eric Cabanis

À quoi ressemble une journée type dans votre école ?Tout d'abord, il faut comprendre que chaque classe dispose de son propre rythme. Quand l'enfant arrive à l'école, on l'évalue et sa classe sera définie en fonction de ce critère, pas en fonction de son âge. Le mélange des enfants est bénéfique : les plus petits imitent les plus grands. Les grands peuvent aider les plus petits. C'est grâce à cela qu'on cultive l'entraide et la bienveillance. Dans la pédagogie Steiner, il n'y a pas de compétition entre les élèves.



L'emploi du temps est malléable. L'accueil se déroule entre 8h30 et 9h15. L'enfant commence sa journée avec un jeu libre, il peut choisir les matériaux qui l'attirent le plus, puis laisser la part belle à son imagination. Ensuite les professeurs reprennent les rênes avec des activités structurées, comme par exemple des chants, des rondes, des comptines et des histoires.



Chaque jour de la semaine dispose de sa "couleur" attitrée. L'enfant sait par exemple que le mardi, c'est le jour de la peinture. Il y a également le jour du pain, de la promenade ou encore du bricolage.

On essaye de préserver l'enthousiasme et la curiosité de l'enfant Emmanuelle Chesneau, directrice de l'école des Tournesols à Toulouse





Quelles valeurs souhaitez-vous transmettre à vos élèves ?

Le respect de soi, des autres, de la vie et de la nature. Nous essayons de préserver l'enthousiasme et la curiosité de l'enfant, qui est inné chez lui, et qui devient un véritable moteur dans la vie.



Comment suivez-vous l'apprentissage de vos élèves ?

Ils ne sont pas notés. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes moins au point sur leurs avancées ! Sans cette contrainte, nous pouvons avoir un œil sur chacun et partager nos observations. Si un enfant n'est pas à l'aise sur le langage par exemple, nous allons nous concentrer sur lui pour l'aider à s'exprimer. Nous faisons également des bilans réguliers avec les parents.

Le langage est primordial pendant la maternelle Emmanuelle Chesneau, directrice de l'école des Tournesols à Toulouse





De quelle(s) manière(s) l'Education nationale pourrait-elle s'inspirer de vos méthodes ?

Je ne suis pas totalement contre les méthodes de l'Education nationale, j'ai travaillé avec elle dans un premier temps. Mais je pense que les classes sont surchargées et que les enfants ne sont pas assez entourés. J'ai l'impression que les écoles maternelles "classiques" manquent parfois de cohérence... le langage est primordial pendant cette période, et dans une classe surchargée, l'enfant n'est pas assez écouté, n'a pas assez de temps pour s'exprimer suffisamment.



L'arrivée dans les classes supérieures (voire dans le monde du travail), n'est-elle pas trop rude après ces années dans des écoles alternatives ?

De l'école maternelle alternative à la classe de CP il n'y a aucun problème, le saut entre les deux se passe très bien. On a travaillé sur la curiosité donc elle reste omniprésente, ce qui est un plus.



C'est le fait de se retrouver soudainement assis qui peut-être déstabilisant. Mais l'élève peut rejoindre à tout moment le système d'éducation ordinaire, et les élèves Steiner ne sont pas à la traîne. Mes enfants, élevés dans des écoles Steiner, sont au niveau dans leurs nouveaux établissements.



Selon Emmanuelle Chesneau, les classes surchargées ne permettent pas aux élèves de s'exprimer suffisamment. Crédit : ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Ma fille a un niveau parfaitement correct en maths, mais la différence notable est qu'elle sait tricoter ou faire des activités ludiques. Mon fils est, quant à lui, simplement surpris de l'atmosphère dans la cour de son collège, il réalise qu'il ne peut pas jouer à ce qu'il veut et que le regard des surveillants est plus strict.



Quelle est la place des parents dans votre école ?La différence principale est l'humanisme. On considère les enfants ET leurs parents. Le lien est permanent ! Les parents peuvent venir plusieurs matinées à la suite le temps que les enfants s'habituent à l'école. Nous sommes à leur écoute, ils font partie intégrante de l'école, participent aux projets et aux conseils d'administration. Cela a du sens pour l'enfant, une réelle cohérence éducative.