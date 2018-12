Marie Laguerre va porter plainte pour harcèlement et menaces

publié le 03/12/2018 à 14:04

Marie Laguerre n'en a pas terminé avec le harcèlement. Cette fois, c'est sur la toile qu'elle doit désormais se défendre.



Après avoir été giflée le 24 juillet dernier par un homme en pleine rue à Paris, la jeune femme de 22 ans avait répliqué devant les tribunaux, vidéo de surveillance à l'appui. Son agresseur avait alors écopé de six mois de prison ferme le 4 octobre dernier.

Mais depuis, Marie Laguerre est également victime de cyberharcèlement. Dans un entretien au Parisien, elle affirme vouloir déposer plainte ce lundi 3 décembre, à la suite de nombreuses menaces et injures reçues sur les réseaux sociaux depuis l'été dernier.

"On m’a qualifiée de profiteuse, d’opportuniste, de menteuse. On m’a dit trop moche pour être draguée, j’ai été traitée de salope, et j’ai été menacée d’être frappée, j’ai reçu des menaces de morts, de viol", détaille-t-elle.

"Je ne me tairai pas"

Selon le journal, la plainte serait particulièrement étoffée et comprendrait une quinzaine de pages de capture d'écrans et de messages insultants. Des commentaires que la jeune femme republie parfois sur sa page Facebook.



Le 25 octobre dernier, elle y annonçait déjà vouloir poursuivre son combat dans un texte intitulé "Je ne me tairai pas". "Maintenant ce que je souhaite également, c'est voir les personnes qui m'ont harcelée, insultée, menacée derrière un écran, jugées au Tribunal. Pouvoir les regarder dans les yeux, sur le banc des prévenus, et les entendre tenter de se justifier", écrivait-elle alors sur Facebook.



Ce lundi 3 décembre, la militante féministe qui a été désignée l'une des femmes les plus influentes de 2018 par la BBC, devrait donc amorcer une nouvelle bataille judiciaire.