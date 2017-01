Non, le sexe n'est pas un sujet futile

publié le 13/01/2017 à 07:00

"T'écris encore un article sur le sexe ? Mais il n'y a rien de plus intéressant à traiter ?" Voilà les commentaires que l'on reçoit quand on raconte que l'on parle souvent de sexe dans ses papiers. Mais ce n'est pas leur faute, c'est une pensée que la majorité des gens semble partager : le sexe, c'est futile. Du moins, en parler. Parce que l'on est censé le faire entre copines, entre copains, autour d'un verre ou lors d'un dîner.



C'est l'image de la conversation entre amies à la Sex And The City. C'est le moment "croustillant" de la soirée avec des anecdotes qui font sourire, voire des révélations chocs, mais si vous savez, celles qui provoquent des décollements de paupières et des soulèvements de sourcils avant le fou rire partagé. Des moments intimes rendus légers pour les aborder plus facilement ? C'est possible. Car le sexe, s'il peut être agréable d'en parler, est néanmoins l'un des domaines qui relèvent le plus de notre intimité.

Le sexe, c'est la vie

Dès l'enfance, même s'il est tabou de le dire, le sexe fait partie de notre vie. Très jeunes, on a presque tous fait l'expérience d'une sensation alors interdit. Ce moment inconnu, qui intrigue car il n'est pas désagréable. Mais les adultes ne voient pas le sexe comme quelque chose de concevable pour une personne qui n'est pas encore - au moins - pré-pubère. C'est ainsi que certains enfants, jeunes, sont renvoyés à leurs propres questionnements, sans avoir de réponse. Les parents préfèrent souvent fermer les yeux sur une éventuelle sexualité de leurs enfants, encore "trop jeunes" selon eux. Le sujet devient ainsi tabou dans le cercle familial. Eux-mêmes seront mal à l'aise avec le sujet quand ils seront parents. Et c'est peine perdue : le serpent continue de se mordre la queue.

Pourtant, avoir une éducation sexuelle est primordiale. Car le sexe, c'est la vie. Littéralement. C'est par le sexe que commence tout embryon de vie humaine, ou animale. Mais c'est aussi la vie dans le sens du quotidien. Même ceux qui ne pratiquent pas, y pensent. À l'exception de certaines minorités, comme les asexuels, la plus part des gens sont sensibles à tout ce qui touche au sexe. Le sexe intéresse les lecteurs, en témoignent les scores de certains articles en ligne. C'est encore plus flagrant dans notre société ultra-sexualisée où les connotations érotiques courent les rues à travers la publicité, le cinéma, la musique...

En parler pour aider

Les questions que les jeunes filles, et moins jeunes, se posent sont variées. Plus ou moins profondes, parfois même douloureuses. Pour preuves les différents témoignages reçus par Girls.fr pendant des années. "Pourquoi j'ai mal ?" ; "Est-ce normal de saigner ?" ; "Pourquoi je prends du plaisir seule mais pas avec lui/elle ?" ; "C'est normal que je n'arrive jamais à jouir ?" Des questions qu'elles n'ont pas osé poser dans leur famille, ni à leurs amies.



Écrire sur le sexe, c'est aussi les aider à se découvrir, à se connaître. Briser des tabous. Permettre à des gens qui n'ont peut-être pas l'occasion de partager avec leur entourage leurs expériences, ou de se nourrir de celles des autres. Des personnes qui se construisent encore, qui se posent - à juste titre - des questions qui restent trop souvent sans réponse. Écrire sur le sujet leur en donne. Ne pas se connaître sexuellement, ne pas savoir ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, c'est se vouer à une existence douloureuse. Du moins peu satisfaisante voire frustrante.

Le sexe, une partie intégrante de chacun de nous

Mais le sexe, c'est aussi des maladies, des complications - surtout en tant que femme - parfois même des souvenirs difficiles. Parler de sexe, c'est libérer la parole des victimes, des personnes isolées. Leur montrer qu'elles ne sont pas seules et les aider à traverser des épreuves. Parler de sexe, ce n'est pas que raconter des blagues grivoises autour d'un repas arrosé. C'est une partie de chacun de nous qui nous accompagne au quotidien, qui joue sur notre humeur, notre épanouissement. On trimbale nos expériences sexuelles comme on porte des vêtements. Elles ne nous quittent pas.



Pourquoi chacun se rappellera-t-il à vie de sa première fois ? Pourquoi les couples qui n'ont plus de rapports sont-ils malheureux ? Pourquoi des événements traumatisants, comme des attentats, poussent-ils les hommes et les femmes à s'offrir du plaisir ? Le sexe, c'est faire l'amour. C'est le partage. La découverte de son propre corps. La découverte de soi. Parler de sexe, c'est rendre plus accessible cette exploration intime. C'est pourquoi la rédaction de Girls n'a pas l'intention d'abandonner sa mission.



