Instagram va décrire les photos aux aveugles et malvoyants

publié le 29/11/2018 à 14:06

Instagram veut faciliter son utilisation pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Le réseau social de partage de photos et de vidéos a annoncé sur son blog officiel mercredi 28 novembre le déploiement imminent de l'Automatic Alternativ Text, une fonctionnalité visant à rendre son service plus accessible pour les 285 millions de personnes souffrant de déficience visuelle à travers le monde. Instagram marche dans les pas de sa maison-mère Facebook qui propose cet outil à ses utilisateurs non-voyants depuis maintenant deux ans.



Grâce aux progrès de l'intelligence artificielle, la plateforme va désormais générer automatiquement une description alternative des photos et vidéos que les personnes utilisant un lecteur d'écran (un logiciel qui retranscrit par synthèse vocale ce qui est affiché sur l'écran) pourront ensuite entendre en survolant une publication. Le système utilisera pour cela une technologie de reconnaissance d'images qui listera tous les éléments contenus dans une photo ou une vidéo.

Instagram va devenir plus accessible pour les non-voyants Crédit : Instagram

Tous les utilisateurs auront aussi la possibilité de rédiger leur propre description alternative personnalisée lors de l'importation d'une photo. Instagram espère ainsi proposer des légendes alternatives à celles qui seront automatiquement générées par les algorithmes. Instagram conseille d'ailleurs de rédiger des textes avec moins de 100 caractères. Les descriptions alternatives ne seront pas visibles des autres utilisateurs.

Une fonction déjà proposée par Facebook et Twitter

Ces nouvelles fonctionnalités sont un premier pas préalable à la constitution d'un Instagram plus accessible, assure le service racheté par Facebook pour 700 millions de dollars en 2012. Comme Facebook, Twitter propose déjà une fonctionnalité similaire depuis plusieurs années.



Jusqu'à présent, les utilisateurs aveugles ou malvoyants naviguant sur Instagram ne pouvaient pas bénéficier de description précise des images si les utilisateurs n'avaient pas renseigné de légende informative. Cette vidéo donne une idée assez précise du quotidien de ces utilisateurs sur la plateforme.

> How do blind people post on Instagram?!

Un service d'accessibilité comme VoiceOver sur l'iPhone, par exemple, se contente d'énoncer la présence d'une photo, de lire le nom de l'utilisateur, la légende, les hashtags et les emojis utilisés mais ne dit pas ce qu'elle contient. Cela n'a pas empêché certains utilisateurs non-voyants, comme le photographe Tommy Edison, de devenir des personnalités très populaires sur la plateforme.