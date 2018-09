et AFP

publié le 19/09/2018 à 21:38

Facebook visé par une plainte aux États-Unis. La puissante Union américaine pour les libertés civiles (ACLU) accuse le réseau social de permettre une discrimination à travers son système de publicité qui permet de diffuser des offres d'emploi en ciblant le public selon plusieurs critères.



La plainte de l'ACLU a été déposée au nom de trois femmes en recherche d'emploi et d'un groupe de "milliers" d'utilisateurs représentés par des syndicats, qui estime que de certaines offres d'emploi sur Facebook sont diffusées uniquement auprès de jeunes hommes.

Les femmes seraient ainsi privées d'offres pour des métiers perçus comme masculins, comme conductrice de poids lourd par exemple, tout comme des hommes plus âgés seraient écartés. 10 sociétés utilisant le réseau social pour diffuser leurs offres d'emploi sont également visées par la plainte.

Une pratique illégale

Accusé de permettre cette discrimination en offrant aux annonceurs la possibilité de diffuser des publicités en fonction du genre et de l'âge, Facebook se défend. "C'est strictement interdit par nos politiques et l'an dernier nous avons renforcé nos systèmes pour les protéger de mauvais usages", a indiqué son porte-parole Joe Osborne, assurant que l'entreprise ne tolérait aucune discrimination.



Si choisir la cible de sa publicité en fonction du genre ou de l'âge est légale, utiliser ces critères pour choisir qui verra telle ou telle offre d'emploi ne l'est en revanche pas aux États-Unis.

Facebook fait davantage que simplement publier du contenu créé par d'autres ACLU Partager la citation





Pour l'ACLU, les plateformes comme Facebook ne sont en général pas responsables du contenu publié par des tiers. "Mais, dans ce cas, Facebook fait davantage que simplement publier du contenu créé par d'autres. Il a construit l'architecture de ce cadre marketing discriminant, l'a mis en place, a encouragé les employeurs à l'utiliser et fourni le service de publicité", estime l'association.



Facebook a déjà été accusé de permettre, avec son système de publicité, aux agences immobilières et propriétaires de faire de la discrimination dans la diffusion de leurs annonces. Le réseau social avait alors supprimé 5.000 options de son programme de publicité ciblée, afin d'empêcher la discrimination raciale ou religieuse.