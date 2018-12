publié le 17/09/2018 à 06:59

Facebook Messenger peut désormais traduire vos conversations en anglais. Les utilisateurs français de la messagerie de Facebook ont accès depuis ce lundi 17 septembre à "M Translations", une fonctionnalité de traduction en temps réel des messages de l'anglais vers le français et inversement. L'outil doit être déployé progressivement. Dévoilé en mai lors de la conférence des développeurs de Facebook, "M Translations" a déjà été lancé aux États-Unis et au Mexique où les utilisateurs peuvent bénéficier de traductions de l'anglais vers l'espagnol et inversement.



"M Translations" repose sur M, l'assistant intelligent de Messenger alimenté par intelligence artificielle, disponible en France depuis novembre dernier. Lorsque l'assistant détectera un message en anglais, un encart "traduire vers le français" sera proposé sous la forme d'une suggestion. L'utilisateur pourra choisir d'activer la traduction automatique pour cette conversation. Tous les futurs messages reçus de ce contact seront alors traduits automatiquement. L'option pourra être désactivée à tout moment dans les paramètres.

"M Translations" utilise les technologies de traduction mises en place et développées par Facebook pour traduire les publications et les commentaires sur Facebook et Instagram. "On utilise des réseaux de neurones, un bout de code informatique qui essaye d'apprendre de façon automatique. On les a adaptés aux spécificités des conversations dans Messenger qui sont plus courtes, qui ont beaucoup plus de fautes d'orthographe ou qui comprennent de l'argot", explique à RTL Futur Laurent Landowski, product manager chez Facebook Messenger, expert de l'intelligence artificielle et du langage naturel.

L'arabe, l'espagnol et le portugais à l'étude

Le lancement de "M Translations" s'inscrit dans la volonté de Facebook de rapprocher ses utilisateurs. "Aux États-Unis, la fonctionnalité est beaucoup utilisée par des groupes familiaux, dont certains membres ont plus de facilité à exprimer ce qu'ils ont vécu dans leur langue natale. Cela leur permet d'interagir de façon complètement fluide", indique Laurent Landowski.



Plusieurs langues devraient venir compléter la panoplie de "M Translations" en France lors des prochains mois. "On travaille à étendre la traduction aux langues qui sont importantes pour les conversations des gens qui comptent, des gens qui ont une nièce, un ongle ou une grand-mère qui ne parle pas le français, souvent des gens issus de l'immigration", précise Laurent Landowski. Le portugais, l'espagnol et l'arabe devraient suivre après l'anglais.

De nouvelles possibilités pour les marques

"M Translations" renforce aussi la position d'intermédiaire de Facebook Messenger entre les entreprises et les internautes. Plus de vingt millions de marques utilisent la plateforme comme un canal de communication et 8 milliards de messages y sont échangés chaque mois avec leurs clients. "Dans le futur, ce service de traduction pourrait révolutionner la façon de faire du commerce avec des entreprises situées en dehors de la France. On pourra par exemple réserver directement depuis Paris une activité dans un club de plongée à Bali même si le gérant ne parle pas français", souligne Laurent Landowski.



Le service de traduction est aussi disponible sur Marketplace, la plateforme de petites annonces de Facebook qui met en relation des acheteurs et des vendeurs de biens. "On s'est aperçu aux États-Unis qu'un certain nombre de transactions s'arrêtaient après un message à cause de la barrière de la langue", explique Laurent Landowski.