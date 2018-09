Connaissez- vous le vrai visage des réseaux sociaux ?

publié le 10/09/2018 à 13:00



Le scandale Facebook/Cambridge Analytica a révélé le vrai visage des réseaux sociaux. Derrière la façade charmante des milliers d’amis et des petits pouces bleus se cachent en réalité des fléaux que l’on a malheureusement laissé s’installer : la haine, l’exploitation des données personnelles, les fausses nouvelles, la cybercriminalité et l’addiction. Faut-il pour autant quitter Facebook, YouTube, Twitter, Instagram ou Snapchat ? Pas simple… Car ces plateformes sont devenues indispensables à la vie économique et démocratique.



A lire : Réseaux (a)sociaux : Faut il quitter Facebook, Twitter, Youtube, Instagram ?



61a0kqwzkfL._SX326_BO1,204,203,200_