Cosmétiques : une application pour éviter les produits dangereux

publié le 12/03/2018 à 09:57

Les cosmétiques que vous utilisez sont-ils dangereux ? L'association de consommateurs UFC-Que Choisir lance une nouvelle application qui permet de comparer les produits cosmétiques et d'éviter les plus dangereux.



L'application QuelCosmetic permet aux consommateurs de scanner le code-barre du produit de leur choix lorsqu'ils font leurs courses, et d'accéder à une fiche détaillée du produit. Le produit est noté, ses composants sont détaillés, et les allergènes et perturbateurs endocriniens signalés. Et lorsqu'un produit pose problème, l'application propose des équivalents sains.

L'association de consommateurs annonce avoir déjà recensé plus de 6.000 produits dans sa base de données. Si une référence manque, l'utilisateur pourra lui-même soumettre le produit en le prenant en photo, et il sera alors ajouté à l'application.