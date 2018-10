publié le 11/10/2018 à 17:46

Les photos de Melissa Gentz ont fait le tour du Brésil. Le 26 septembre, cette étudiante de 22 ans, aux 240.000 abonnées sur Instagram, s'est affichée le visage marqué de bleus et de cicatrices.



En guise de légende, la jeune femme dénonce les violences qu'elle a subies par son petit-ami et appelle les femmes à ne plus se cacher. "Je ne cacherai pas les stigmates de mon histoire parce qu’aucune femme ne devrait avoir honte ou être tenue responsable d’être victime de violences conjugales", écrit-elle.

Selon les média américain Tampa Bay Times, les faits se seraient déroulés le 23 septembre dans l'appartement de Melissa. Son petit ami Erik Bretz, sous l'emprise de l'alcool et de somnifères, serait devenu "critique et jaloux", l'aurait frappée au visage avec une bouteille, arraché les cheveux et étranglée.

Un enregistrement audio

Interpellé par la police, le jeune homme a plaidé non coupable et a été libéré sous caution. Melissa, qui continue à afficher les stigmates de ces violences sur Instagram a également partagé un enregistrement audio, diffusé par le Daily Mail, dans lequel on entend son petit-ami crier.



"Pourquoi es-tu si stupide ? Arrête d’être stupide ! Tu n’acceptes pas qu’un homme soit plus dominant que toi. Tu n’acceptes pas de ne pas être le mec dans cette relation. Mais tu n’es pas l’homme, tu es une femme, tu dois accepter ça", entend-on sur l'enregistrement.



Depuis ces révélations, de nombreuses personnalités brésiliennes se sont mobilisées pour soutenir Melissa Gentz. L'ancienne mannequin Luiza Brunet a publié une autre photo de la jeune fille, demandant le condamnation de son ex-petit-ami.