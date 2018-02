Rodolphe et Raphaëlle racontent leur histoire de fécondation in vitro dans un documentaire diffusé sur Téva le 24 février

publié le 24/02/2018 à 07:19

Raphaëlle et Rodolphe sont en couple et ne peuvent pas avoir un bébé de façon naturelle. Le couple de quarantenaires a alors décidé d'avoir recours à une fécondation in vitro. En France, un bébé sur 35 né grâce à une procréation médicalement assistée. Mais le chemin parcouru avant la naissance tant attendue n'est pas de tout repos.



C'est pour briser le silence que Raphaëlle et Rodolphe ont décidé de partager leur histoire, filmée sur le vif à l'aide d'un téléphone portable dans Journal d'une FIV, diffusé le 24 février sur Téva et réalisé par Raphaëlle Catteau, elle-même.

"Nous devions témoigner pour tous ceux qui vivront cette bataille (...) et dont personne ne parle jamais", explique dans le documentaire Raphaëlle. Un format qui rappelle alors celui du vlog, ces vidéos que l'on voit par millions sur Youtube et qui suivent au jour le jour les aventures plus ou moins palpitantes de celles et ceux qui se filment.



> "Journal d'une FIV" est diffusé le 24 février sur Téva Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : Téva | Date : 24/02/2018

L'anniversaire du premier bébé éprouvette

Dans Journal d'une FIV, on suit alors le premier rendez-vous du couple, le mois de stimulation hormonale de Raphaëlle, les moments de déception, les victoires et, cette joie ultime, celle d'avoir un bébé.



Si la chaîne Téva a choisi de diffuser ce documentaire en immersion le 24 février, c'est parce qu'il s'agit de l'anniversaire d'Amandine, premier "bébé éprouvette" français issu du travail du professeur René Frydman et de ses équipes. Cette dernière, aujourd'hui maman elle aussi, a fêté ses 35 ans l'année dernière.