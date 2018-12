publié le 20/12/2018 à 11:06

L'allaitement est naturel et l'actrice américaine Rachel McAdams le prouve avec une photographie forte publiée dans le magazine américain Girls Girls Girls. Partagée sur Instagram, le cliché a fait le tour du web parce qu'il montre, d'une certaine façon, ce qu'il se passe dans le quotidien d'une jeune mère, aussi glamour et célèbre que Rachel McAdams, 40 ans. Cette dernière a donné naissance à son premier enfant il y a six mois seulement.



La photo en question a été réalisée par Claire Rothstein, fondatrice et éditrice de Girls Girls Girls. Dans un message publié sur Instagram, elle explique ce qui l'a poussé à la publier dans son magazine. Lors de la séance, Rachel McAdam, "évidemment magnifique", exprime le besoin de tirer son lait puisqu'elle allaite encore son bébé. Claire Rothstein ne se souvient alors plus vraiment de qui a eu l'idée de réaliser ce cliché. "Nous ne sommes pas d'accord sur ce point mais je suis persuadée que c'était la sienne, ce qui me fait l'aimer encore plus", assure la photographe.

"Allaiter est on ne peut plus normal", poursuit-elle, se demandant ensuite pourquoi cela fait froncer les sourcils de certaines personnes. "Je ne pense même pas qu'il y ait besoin de l'expliquer mais si publier cette photo peut faire changer le regard d'au moins une personne ce serait génial", explique encore Claire Rothstein avant d'ajouter un dernier point on ne peut plus essentiel : "Je ne ressemblais en rien à ça quand j'allaitais. Et c'est aussi OK".