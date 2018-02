publié le 25/02/2018 à 07:22

Elle l'avait promis et c'est désormais chose faite : Cy a sorti au début du mois de février le tome 2 du Vrai sexe de la vraie vie, un ouvrage dans lequel on retrouve son intention première : celle de montrer des sexualités plurielles, loin d'être parfaites et idéales, mais que vivent de nombreuses femmes.



Car pour écrire ce tome 2, Cy s'est une fois de plus reposée sur sa communauté afin de raconter des histoires vraies qui sortent de sa propre expérience et embrassent des sujets aussi variés que le sexe en plein air, la bisexualité, la sodomie masculine dans un couple hétérosexuel ou encore l'asexualité et le vaginisme.

Le tout est raconté avec des dessins toujours aussi crus, tendres ou réalistes et incarné par des personnages variés, de tous les genres et de toutes les couleurs de peaux.

Le sexe sans protection vu par Cy dans "Le Vrai sexe de la vraie vie" Crédit : Éditions Lapin

Le cadeau idéal ?

"Comme beaucoup d'autres j'en suis sûre, je ne peux m'empêcher de penser que j'aurais gagné énormément de temps si j'avais eu ça entre les mains avant ma première fois", écrit Jack Parker, l'auteure du livre Le Grand mystère des règles, dans la préface de l'ouvrage.



"J'aimerais que des ados lisent mon livre, même s'il est labellisé 'interdit au moins de 18 ans'", confiait par ailleurs la dessinatrice à Girls au moment de la sortie du premier tome, en novembre 2016. Vous ne savez pas quoi offrir à votre ado, sœur ou petit cousin pour son prochain anniversaire ? Ne cherchez plus.





Le vrai sexe de la vraie vie, Cy, éditions Lapin, 208 pages, 18 euros, déjà disponible