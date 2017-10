Santé : l'importance de muscler son périnée

publié le 21/10/2017 à 08:00

Le Dr Saldmann rappelle combien avoir un périnée solide est important. On rappelle que le périnée est un petit muscle qui se situe sur la paroi inférieure du pelvis entre l'anus et le vagin pour les femmes ou entre l'anus et les bourses pour les hommes. Ce muscle doit supporter les 30 kilos qui sont dans le tronc. S'il n'est pas assez solide, cela entraîne chez la femme des fuites urinaires et des orgasmes rares. Chez les hommes aussi, la sexualité peu être impactée.



Le Dr Saldmann nous livre donc un nouvel exercice destiné à le muscler. Un exercice qui demande l'utilisation d'un livre. Pour le médecin, on a l'âge de son périnée. Il assure qu'avec trois minutes d'exercice par jour seulement, au bout de trois mois, les femmes n'ont plus de fuites urinaires et des orgasmes fréquents et chez les hommes l'éjaculation devient ferme et stable et ils ont un bon contrôle de l'éjaculation et un excellent angle d'érection.

Pour se muscler le périnée, on peut donc par exemple se munir d'un livre et s’asseoir sur une chaise les deux pieds sur le sol. On place le livre entre ses jambes et on serre donc pendant trente secondes et renouvelle l'exercice trois fois de suite, trois fois par jour. Au bout de trois mois, on peut déjà constater les bienfaits sur notre qualité de vie. À partir de 30 ans, si on exerce par nos muscles, on perd 1 à 2% de muscle par an.