VAGINISME : on en parle avec Emmanuelle

publié le 22/02/2018 à 18:16

Vaginisme, dyspareunie, vulvodynie... Ces mots ne vous disent rien ? Et pourtant, ces troubles sexuels ne sont pas des cas rares chez les personnes disposant d'un vagin. Pour sortir du tabou, Clemity Jane, youtubeuse spécialisée dans les questions de sexualité, a invité sur sa chaîne Youtube Emmanuelle, une jeune femme atteinte de vaginisme, pour parler de ces troubles de la sexualité féminine.



Le vaginisme et un phénomène physique et psychique qui se traduit par exemple par une impossibilité d'être pénétrée tandis que la vulvodynie concerne, comme son nom l'indique, une impossibilité de toucher la vulve de la personne concernée par ce trouble.

Dans cette discussion d'une trentaine de minutes, Emmanuelle et Clemity Jane abordent le sujet avec sérieux mais également beaucoup d'humour pour expliquer le vaginisme, ses causes, conséquences, mais aussi le problème des discours autour de la pénétration, et les solutions qui existent pour s'en sortir.