VIDÉO - Clemity Jane vous explique comment choisir votre premier sextoy

publié le 03/07/2017 à 09:53

Avec quel modèle plonger dans le merveilleux univers des sextoys ? C'est à cette question que tente de répondre Clemity Jane, Youtubeuse spécialisée dans la sexualité et ces petits objets du plaisir.



Comme Clemity Jane le rappelle en introduction de sa vidéo, publiée le 30 juin dernier sur sa chaîne Youtube, il n'y a pas vraiment un modèle unique de sextoy à mettre entre toutes les mains des novices. Tout dépendra de plusieurs facteurs : de ce qui vous procure du plaisir à votre budget en passant même par votre anatomie.

Malgré tous ces facteurs, Clemity Jane a sélectionné trois types de sextoy à destination "des personnes disposant d'une vulve et d'un clitoris" : un stimulateur clitoridien, un vibromasseur vaginal (ou anal) et un petit canard mignon.



Et, bonne nouvelle, la Youtubeuse propose un concours à la fin de sa vidéo !