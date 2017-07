publié le 02/07/2017 à 07:15

Quand on est en couple depuis longtemps, la flamme du désir peut parfois s'estomper. Parce qu'on se repose sur nos lauriers, que l'on prend moins le temps de vivre des moments intimes à deux, que notre rapport au corps ou au plaisir a évolué...



Les raisons peuvent être multiples et il convient, avant même de passer à la pratique de bien les comprendre soi-même avant de partager (en douceur) son ressenti avec son ou sa compagne.

Dans un sondage mené en partenariat avec l'application mobile Happy Couple, nous avons voulu savoir quel était le niveau de satisfaction sexuelle des couples inscrits sur la plateforme. Si la majorité des duos inscrits assurent en majorité "atteindre le 7ème ciel" à chaque rapport sexuel, quelques nuances conviennent d'être apportés à ces résultats.



Après avoir analysé plus en détails les données recueillies lors du sondage, la proportion des utilisateurs qui s’ennuient au lit à tendance à progresser avec l’âge ; passant de 2.4% pour les 18-24 ans à 4.6% pour les plus de 50 ans.



Les couples mariés sont quant à eux ceux dont les partenaires déclarent être le moins fréquemment satisfaits sexuellement (près de 47% contre 56.5% en moyenne).

Si vous faîtes partie de la catégorie des personnes insatisfaites ou au contraire, si votre partenaire l'est moins que vous, tout n'est pas irréversible. Il existe des solutions pratiques simples à mettre en place pour reprendre du poil de la bête. Julie du Chemin, "architecte du désir" formée à la sexothérapie, livre ses conseils.

1. Prendre (vraiment) conscience de son manque de plaisir (seule ou à deux)

Si vous avez le sentiment que la flamme s'est éteinte dans votre couple, ce n'est pas forcément une histoire qui vous concerne tous ou toutes les deux. Parfois, l'un ressent toujours autant de plaisir tandis que l'autre est en perte de vitesse.



Comment le savoir ? En interrogeant l'autre sur son niveau de satisfaction (c'est d'ailleurs là que des applications comme Happy Couple peuvent vous aider à faire le premier pas avant d'entamer une conversation plus sérieuse autour d'un dîner dans un restaurant par exemple).



Si vous êtes la seule du couple à manquer de plaisir, "il faut prendre les choses en main de son côté en allant voir un professionnel ou aller acheter de la lingerie sexy, prendre des cours de strip-tease", bref se mettre en mouvement d'abord pour soi avant de demander à l'autre de vous rejoindre dans ce processus.



"Si l'autre est également en manque de plaisir, plusieurs options s'ouvrent à vous", explique ensuite Julie du Chemin.

2. Lire, lire, lire

La spécialiste ajoute d'emblée que, pour reprendre possession de son propre plaisir (seule comme à deux), il convient de faire un tour dans les rayons de votre librairie préférée et d'y dévorer des "lectures inspirantes", dit-elle.



La spécialiste conseille le "roman sexo informatif" Désir de Pascal de Sutter et Virginie Ledoyen ou La Sexualité des gens heureux (de Pascal de Sutter, encore), un ouvrage qui s'attarde à délivrer l'éducation sexuelle que l'école aurait dû nous donner.



Bien sûr, il y a toute une littérature érotique qui saura vous combler pour un peu moins de technique mais plus de fantaisie et, enfin, sachez que même si la lecture est une activité connue pour être solitaire, elle peut tout à fait se pratiquer à deux, souligne Julie du Chemin.

3. Retrouver une certaine sensualité

Passons aux choses sérieuses. Une fois la théorie travaillée, place à la pratique. "Chacun peut écrire sur un petit bout de papier entre 3 et 5 idées à réaliser à deux dans le but de raviver la flamme".



Vous pouvez commencer en douceur avec des activités qui vont réveiller votre sensualité : "Une balade à moto, un pique-nique dans les champs avec du champagne et des framboises, un long massage pour redécouvrir le corps de l'autre, assister à des ateliers de réveil des sens", par exemple.



L'acte sexuel n'est d'ailleurs pas une fin en soi, souligne l'architecte du désir. Vous pouvez alors vous attarder sur les préliminaires ou même, pratiquer un temps le "no-sex". Une manière de reculer... pour mieux sauter.

4. Pimenter sa relation

Une fois les bases de la sensualité retrouvées, Julie du Chemin explique qu'il existe autant de manière de raviver la flamme que de couple. L'important étant (encore et toujours) de communiquer sur ses envies et ce qui nous fait plaisir.



Au hasard donc, vous pouvez jouer avec un bandeau et vous laissez surprendre par votre partenaire, vous mettre au tantra le temps d'un stage ou plus, pratiquer des jeux de rôles érotiques. "Pimenter sa relation c’est aussi parfois se laisser aller à des autres personnages", souligne la spécialiste avant de conclure que, finalement, "prendre la décision de s'occuper de son plaisir c'est déjà faire la moitié du chemin".



