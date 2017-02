publié le 14/02/2017 à 07:05

Préparez-vous à avoir chaud. La Saint-Valentin, c'est aujourd'hui, l'occasion idéale pour visionner, en ces temps hivernaux, certaines des plus belles scènes d'amour du septième art. Ces quelques idées de films à regarder à deux vous permettront peut-être d'éveiller votre libido et de vous retrouver avec votre partenaire pour un moment tout aussi brûlant. La rédaction de Girls s'est penchée dans ses classiques pour vous offrir, au total, 9 scènes torrides et cultes.



De la fameuse scène du strip-tease dans 9 semaines et demi avec Kim Basinger et Mickey Rourke sur Joe Cocker, jusqu'au sexe agité de Mr et Mrs Smith dans la cuisine avec Angelina Jolie et Brad Pitt, en passant par la mythique main transpirante de plaisir de Rose (Kate Winslet) dans Titanic avec Leonardo DiCaprio, quelques propositions de longs-métrages, parfois incontournables, à redécouvrir pour votre plus grand plaisir.