publié le 14/02/2019 à 15:58

C'est un rituel presque immuable, tous les ans, tous les 14 février, c'est la fête des amoureux. La fameuse Saint-Valentin. Celle-là même qui vous fait soupirer quand on vous demande à la machine à café ce que vous faites ce soir. En 2019, c'est non.



Cette année, nul besoin de s'apprêter, de se maquiller, de sortir, de se faire des cadeaux pour la Saint-Valentin, il y a déjà suffisamment d'injonctions comme ça. Personne ne vous fera culpabiliser à l'idée de trouver un ou une compagne qui ne vous va pas ou encore moins un rendez-vous raté, trouvé à l'hâte via une application de rencontre.

Pas non plus d'overdose de cœurs, d'imprimés rouge, de bouquets roses pleines de pesticides arrivées de l'autre bout du monde. Pour enfin dire non à la Saint-Valentin, voici cinq raisons de ne pas célébrer la fête des amoureux.

1. Une fête commerciale

C'est l’argument par excellence contre la Saint-Valentin et il est toujours d’actualité. Stickers sur les vitrines, soutien-gorges rouges, culottes à messages ou avec des cœurs, offres pour un dîner... Alors que l'on est abreuvé de messages publicitaires, de newsletters dédiées à la fête des amoureux, la Saint-Valentin est récupérée par les marques... autant dire stop. Ajoutons à cela que tout semble fait pour rappeler aux célibataires qu'elles ou ils sont seul(e)s.

2. Qui est ce Valentin au fait ?

Pourquoi fête-t-on la Saint-Valentin ? À quand remonte cette tradition ? Ce Valentin ne serait pas un seul personnage historique, mais il y aurait en fait plusieurs Valentin. L'origine est assez floue à en croire les sites d'histoire. Certains comptent sept saints se prénommant Valentin et qui sont tous célébrés le 14 février.



L'un d'entre eux, un dénommé Valentinus, un prêtre, est considéré comme le saint patron des amoureux. Comme la plupart des saints, il a été un martyre de la religion chrétienne. Sous Claudius, il mariait les soldats en cachette car ils étaient à cette époque obligés de rester célibataires. Il aurait été arrêté un certain 14 février.

3. Pas de dépenses inutiles

La Saint-Valentin est aussi une fête pas très écolo qui nous pousse à consommer. L'argent devrait vous convaincre à rester chez vous le jour J. Car bizarrement, le 14 février, tout semble coûter plus cher. En tout cas tout ce dont vous avez besoin pour la fêter. Chocolats encore, fleurs évidemment, bijoux, cravates, dîner... Laissez-tomber les dépenses inutiles. Du moins pour le 14 février.

4. Tout le reste de l'année pour s'aimer

S'il n'y a pas d'amour mais que des preuves d'amour, il reste 364 jours dans l'année pour vous aimer. Faut-il vraiment faire une croix sur le calendrier pour se dire que l'on aime son copain ou sa copine ? Faut-il s'astreindre à sortir ce soir-là très précisément ? Bien sûr que non. Vous n'avez pas besoin de tout ça.

5. Vous êtes célibataire

Si vous êtes célibataire, il n'y aucune raison d'envier les couples. Ne vous mettez pas avec n'importe qui juste pour ne pas être seul(e). Vous pouvez trouver un ou une ami(e) prêt(e) à partager ce moment avec vous.



Ou profitez d'être au calme, restez tranquille chez vous, devant un film ou une série avec un chocolat chaud ou une verveine. Au lieu de vous morfondre, réjouissez-vous d'être célibataire. Pensez à tous ces couples qui vont s'engueuler ce soir-là pour un cadeau pourri ou une poubelle pas sortie, un lave-vaisselle pas vidé, une cuvette des toilettes encore levée... La liberté est à vous.