Deux chaises, un petite table, des pétales de rose. Jocelyne s'installe pour ce "speed dating" organisé par la résidence Sénioriales, située à Saint-Mandé, tout près de Paris, à l'occasion de la Saint-Valentin. "Il y a un monsieur qui va venir en face", annonce-t-elle. Cet homme, c'est Paul Gérard, bientôt 89 ans. Jocelyne, elle, en a 68 ans.



Tout de suite, l’œil pétille et Paul a le sourire malgré la différence d'âge. "Je m'aperçoit que j'ai 20 ans de plus que vous. Je me dis que je suis vraiment un vieux de la vieille et je ne sais pas si face à une jeune femme comme Jocelyne je vais pouvoir résister longtemps", s'amuse-t-il.

Ensemble, ils parlent de voyages, de vie quotidienne. Le courant passe. "L'âge, c'est rien du tout, estime Jocelyne. On peut être seule à 20 ans, à 30 ans et être en bonne compagnie à 80 ans". On croirait presque au coup de foudre. Pourtant, à la fin de la rencontre, Paul déclare qu'il "reste ouvert à tout ce qu'il est possible en matière d'amitié".

"Si on était ami-ami, ami-ami c'est pour la vie", reprend en chantonnant la sexagénaire. "Nous allons nous quitter bras dessus, bras dessous", conclut Paul, pour qui "ça va dans le bon sens pour ce qui est du dialogue". Parler de soi, être écouté, et sortir un peu de l'enfermement du grand âge.