publié le 15/08/2019 à 07:53

Faire l'amour avec deux hommes, se déguiser en Mylène Farmer ou faire "la dame en noire"... Céline, Alicia et Danielle ont toutes les trois assouvies un de leurs fantasmes ou celui d'un ou d'une partenaire et elles le racontent dans ce septième et dernier épisode du podcast Les Françaises au lit.

D'où viennent les fantasmes ? À quoi font-ils références ? Que disent-ils de nous ? Doivent-ils se réaliser ? Décuplent-ils le plaisir ? En plus de raconter leurs expériences personnelles, Céline, Alicia et Danielle répondront aussi à ces questions.

Leurs propos sont ponctués des analyses de la sexologue Axelle Romby. Cette dernière explique en effet que le fantasme et "une imagerie érotique excitante" à ne pas confondre avec une simple envie sexuelle qu'on voudrait assouvir avec son ou sa partenaire.

Cela peut être le cas, évidemment, mais certains fantasmes peuvent n'exister que dans l'esprit d'une personne, sans avoir à être réalisés.

