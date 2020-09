Comment parler de sexualité avec ses enfants ?

publié le 12/09/2020 à 20:34

Lorsqu'il était enfant, les parents de Thomas lui ont offert le Guide du Zizi Sexuel du dessinateur Zep. Un moyen pour eux de répondre aux questions de leur fils qui s'interrogeait sur la sexualité. "C'était limite un super cadeau pour moi", raconte Thomas dans le premier épisode des Français au Lit.

Pour Florian, un tel échange était inimaginable. Rien que dans les films, chaque scène de sexe, chaque allusion, était sujette à la gêne à l'embarras vis-à-vis de ses parents qui n'hésitaient pas à zapper. "Y avait toujours une petite réflexion : 'Mais c'est quoi ce film ? C'est n'importe quoi !'", se rappelle-t-il. "J'ai toujours eu ça avec mes parents et on a jamais abordé le sujet de la sexualité".



Pourquoi parler de sexualité avec ses enfants est-il si compliqué ? La réponse est simple selon le sexothérapeute Alain Héril : "Dès qu'on parle de sexualité on s'engage. La réticence du côté des parents, c'est la même du côté des ados : c'est qu'il y ait trop de partage de sexualité". Alors comment faire ?

Laisser l'ado poser ses questions

D'abord : ne pas forcer la conversation. "La position des parents normalement serait de dire à leurs ados 'Si tu as besoin de parler de sexualité ma porte est ouverte donc viens quand tu veux'", explique Alain Héril. De cette manière, "c'est l'ado qui va poser ses questions".

Par ailleurs, d'autres personnes peuvent endosser ce rôle. Celles-ci "vont venir apporter un discours, mettre du sens sur ce qu'ils sont en train de vivre, ça peut être quelqu'un de plus âgés ou quelqu'un de la famille aussi", explique le thérapeute. Oncles, cousins, professeurs... Les adolescents et adolescentes peuvent avoir moins de mal à parler de ces sujets-là avec des personnes plus éloignées d'eux. "Mais aussi c'est le rôle que nous jouons en tant que thérapeute", conclut Alain Héril.