publié le 22/01/2020

Il n'y a pas que les tampons dans la vie. C'est vrai que ces derniers sont, il faut le dire, bien pratiques : discrets, passe-partout, une fois logés dans votre intimité, vos règles sont (quasi) inexistantes. Mais avec la recrudescence du syndrome du choc toxique, on pourrait réfléchir à deux fois avant d'utiliser cet outil comme protection les jours de "menstrues".

Les coupes menstruelles ne sont pas non plus exemptes de risques. Comme le rappelle l'Anses dans un rapport publié lundi 20 janvier, aucune étude n'a établi de lien entre la composition de ces produits et le choc toxique. Par conséquent, explique l'agence, toutes les protections hygiéniques internes sont considérées comme susceptibles d'entraîner une infection si elles ne sont pas utilisées correctement.

Pour éviter toute complication, il est toujours possible de les remplacer par des serviettes hygiéniques jetables. Néanmoins, celles-ci sont moins confortables et agréables. Heureusement, des alternatives à ces protections traditionnelles existent : les serviettes lavables, les culottes de règles, ou la technique du flux instinctif. Avec parfois, en bonus, un impact positif sur l'environnement et votre porte-monnaie.

Les serviettes hygiéniques réutilisables

C'est quoi ? Vous connaissiez les serviettes hygiéniques lambda, découvrez les serviettes hygiéniques lavables donc réutilisables. Le principe reste le même que pour leurs consœurs jetables. Il suffit de les ranger dans une pochette après utilisation et de les laver chez soi à la main.

Où s'en procurer et à quel(s) prix ? Dans ma culotte, Plim, Lulu Nature et Imse Vimse pour des serviettes option "jour "ou "nuit" entre 17 et 22 euros.

Les culottes de règles

C'est quoi ? Les culottes de règles sont basées sur le même principe que les serviettes réutilisables : il s'agit de les laver après les avoir portées (jusqu'à 12 heures !). Leur fond est composé de plusieurs couches de textiles pour absorber le flux sans qu'une sensation ou qu'une odeur désagréables ne s'installent. Le plus : la plupart sont fabriquées en matières naturelles et restent de jolis sous-vêtements.



Où s'en procurer et à quel(s) prix ? Jolybio, Réjeanne, Fempo, entre 34 et 40 euros l'unité, ou par lots de trois entre 30 et 100 euros.

Le flux instinctif

C'est quoi ? Et si vous n'aviez besoin de rien pour gérer vos "menstrues" ? C'est ce que certaines femmes appellent le "free flow" ou le "flux instinctif" en français. Cette technique consiste à maîtriser le flux menstruel en musclant son périnée (on vous explique ici comment) et en étant à l'écoute de son corps.



Résultat de cette méthode dite "miraculeuse", écologique et économique : le sang menstruel ne s'écoulerait plus que lors de nos passages aux toilettes, rendant les produits hygiéniques inutiles.



Roseline, une adepte de cette technique, contactée par RTL.fr en juin 2015, conseille aux filles tentées par l'expérience de persévérer, et de ne pas céder à l'appel de la protection hygiénique, car il faut ensuite reprendre l'apprentissage à zéro. Cette méthode est, selon elle, plus saine et lui permet de ne plus stresser de ne pas avoir de protections hygiéniques sur soi.