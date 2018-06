VIDÉO - Cette youtubeuse va vous réconcilier avec votre corps

publié le 14/06/2018 à 11:13

"Notre corps devient un obstacle, un ennemi, un combat permanent alors qu'en fait il devrait plutôt être notre meilleur ami, c'est notre vaisseau de guerre". La youtubeuse Libre et Sauvage, spécialisée dans le mode de vie éthique et responsable, a publié ce jeudi 14 mars une vidéo qui fait du bien à l'approche de l'été. Car à ce moment de l'année, les marques comme certains magazines aiment rappeler aux femmes que leurs corps doivent correspondre à un certain standard de beauté pour oser s'exposer (presque) nus sur les plages ou les piscines du quartier.



Dans sa vidéo, Libre et Sauvage dénonce le sexisme qu'elle peut parfois subir lorsqu'elle est dans une situation où elle doit porter des objets lourds, comme des meubles trouvés dans la rue ou des installations artistiques, raconte-t-elle.

"Quand je prends la décision de porter quelque chose, je suis capable de le faire et je n'aime pas qu'on m'infantilise ou qu'on me prenne pour quelqu'un plus faible que je ne suis", ajoute-t-elle dans cette vidéo qui revendique le droit aux femmes d'être musclées, fortes et d'en être fières tout en questionnant la vision de la beauté du corps féminin, forcément jeune, mince, frêle, "qui ne prend pas beaucoup de place". À méditer pour casser les codes et se revendiquer aussi "libre" que "sauvage".